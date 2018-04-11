HERZ ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ ТЕРМОПРИВОДОВ

Пополнение в семействе термоприводов Herz 7708/7990 – больше энергоэффективности, больше компактности, больше выбора. Термоэлектрические приводы, именуемые также термоприводами, имеют поршневой датчик с твердым наполнителем на основе воска, электрическую нагревательную спираль и пружину, удерживающую клапан в закрытом (нормально закрыт NC) или открытом (нормально открыт NO) положении при отсутствии напряжения на нагревательной спирали. Термопривод включается при подаче напряжения, например, от комнатного термостата и начинает открывать или закрывать клапан. Термоприводы HERZ не требуют обслуживания и работают бесшумно.

Особенности:

· компактность

· современный дизайн

· высокий стандарт качества

· энергосберегающие — 1 ватт энергопотребления

· простота установки и демонтажа «Snap-on» без специального инструмента

· индикатор хода — контроль работы привода

· 360° — любое монтажное положение

· 100% защита от влаги (повышенный класс защиты IP 54)

· различные варианты исполнения: привод подходит для решения большинства задач в области систем ОВК и совместим практически со всеми клапанами доступными на рынке

· сертифицировано TÜV

По материалам пресс-службы Herz



