GRUNDFOS НАРАЩИВАЕТ ОБЪЁМЫ ПРОДАЖ В РОССИИ

По итогам 2017 года продажи GRUNDFOS в России увеличились на 13,9%, а общемировой объём производства составил 17 миллионов единиц продукции. Как отмечают в компании, на отечественном рынке основной рост пришёлся на долю «умного» энергоэффективного оборудования для частного домостроения. Это говорит об увеличении сегмента индивидуальной застройки и формировании устойчивого спроса частных домохозяйств на энергосберегающие и автоматизированные решения.

Рост продаж оборудования для частного домостроения составил более 20%. На 32,5% увеличился объём реализации насосов для водоснабжения, что во многом обусловлено недавно представленной рынку автоматической насосной установкой SCALA2 для систем водоснабжения частных домов. Данная модель отличается высоким уровнем энергоэффективности, что достигается благодаря двигателю на постоянных магнитах и наличию встроенного частотного преобразователя, обеспечивающего плавное регулирование скорости вращения двигателя. Благодаря интеллектуальной системе управления и датчику давления установка автоматически регулирует свою работу и поддерживает заданный пользователем уровень напора воды.

Ещё одно популярное решение для частного дома – циркуляционные насосы серии ALPHA, продажи которых выросли на 46,6%, а доля реализации малых циркуляционных насосов GRUNDFOS в общем объёме в России достигла 26%. Благодаря запатентованной технологии AUTOADAPT оборудование данной серии способно автоматически регулировать свой режим работы, подстраиваясь под реальные потребности системы отопления конкретного дома. Последняя модель линейки – интеллектуальный насос ALPHA3 — является первым в своём роде устройством, позволяющим отбалансировать систему отопления без использования дорогостоящих и сложных инструментов: расходомеров, тепловизоров и пр. Модуль дистанционного управления ALPHA Reader и бесплатное приложение GO Balance позволяет контролировать процесс настройки с помощью смартфона или планшета. С помощью этого решения балансировка системы отопления в коттедже площадью до 200 м2 займёт порядка двух часов.

Широкое применение в секторе индивидуальной застройки находят и скважинные насосы SQE, которых в 2017 году было продано практически в два раза больше, чем в предыдущем. Серия SQE применяется для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов, а также используется в составе небольших водопроводных станций и в ирригационных системах. Насосы SQE оборудованы частотно-регулируемым приводом и способны при наличии блока управления CU 301 автоматически поддерживать постоянный напор воды, что решает традиционную проблему индивидуальных домохозяйств: колебания давления в системе автономного водоснабжения.

Рекордного объёма продаж в России достигла реализация бытовых канализационных установок для санузлов SOLOLIFT2: показатель роста превысил 30%. Установки этой серии позволяют реализовывать индивидуальные проекты, независимо от расположения «мокрой» точки и уклона канализационных трубопроводов. Благодаря своим многочисленным преимуществам насосы серии SOLOLIFT2 широко используются как в частных домах, так и в офисных зданиях, ресторанах, кафе, гостиницах и медицинских учреждениях.

Увеличение продаж оборудования для частного домостроения специалисты компании связывают в том числе с внедрением новой автоматизированной системы контроля и пополнения остатков продукции на складах дилеров Grundfos: DMS (Data Management System). «DMS обеспечивает лучшую представленность оборудования GRUNDFOS в регионах и предупреждает обнуление остатков по отдельным товарным позициям. Проект стартовал в середине 2016 года и получил серьёзную поддержку со стороны наших партнёров. Мы считаем, что DMS сыграл ключевую роль в росте продаж оборудования для частного домостроения в 2017 году», — комментирует Сергей Захаров, директор Департамента промышленного и бытового оборудования, Grundfos Россия.

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»



