РАСКО ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ НЕФТЕГАЗ-2018

ООО «НПФ «РАСКО» приглашает посетить 18-ю международную выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. НЕФТЕГАЗ-2018», которая состоится с 16 по 19 апреля в г. Москва на территории ЦВК «Экспоцентр». Компания будет представлена на совместной с ПАО «Саранский приборостроительный завод» экспозиции в павильоне №2, зале №3.

Вы сможете ознакомиться с новинками в традиционно представляемом ассортименте продукции, ‒ новой совместной разработкой ООО «НПФ «РАСКО» и ПАО «Саранский приборостроительный завод» - датчиками-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО и датчиками-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО и другими приборами под брендом «РАСКО». А также новейшими разработками в области коммерческого и технологического учета газа, контрольно-измерительных приборов (теплосчетчик ТЕПЛОСМАРТ), котельной автоматики, газорегуляторного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, самыми актуальными предложениями и инновационными разработками крупнейших российских и зарубежных партнеров компании – ведущих производителей отрасли. Другими словами, всем необходимым для оборудования газовых котельных, тепловых пунктов, печей, сушилок, газоснабжения загородных поселков или отдельного жилого дома в одном месте и по ценам заводов-изготовителей.

По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»



