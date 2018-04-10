САМАРАВОЛГОМАШ РАССКАЗАЛ ОБ УЧАСТИИ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО АРМАТУРЕ ДЛЯ НГК

В рамках производственно-технической конференции «Арматура для нефтегазового комплекса ‘2018. Производство и эксплуатация трубопроводной арматуры и оборудования устья скважин. Проблемы и перспективы развития» ООО «Самараволгомаш» выступило с презентацией новой продукции, а также приняло активное участие в круглом столе: «Обсуждении единых технических требований по поставке кранов шаровых для промысловых и технологических трубопроводов компаний сектора Upstream: определение основных качественных критериев, порядок разработки и согласование, доведение до поставщиков».
По материалам пресс-службы ООО «СВМ»