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САМАРАВОЛГОМАШ РАССКАЗАЛ ОБ УЧАСТИИ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО АРМАТУРЕ ДЛЯ НГК

10 апреля, 2018 6

В рамках производственно-технической конференции «Арматура для нефтегазового комплекса ‘2018. Производство и эксплуатация трубопроводной арматуры и оборудования устья скважин. Проблемы и перспективы развития» ООО «Самараволгомаш» выступило с презентацией новой продукции, а также приняло активное участие в круглом столе: «Обсуждении единых технических требований по поставке кранов шаровых для промысловых и технологических трубопроводов компаний сектора Upstream: определение основных качественных критериев, порядок разработки и согласование, доведение до поставщиков».

По материалам пресс-службы ООО «СВМ»


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