МЗТА ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ НЕФТЕГАЗ

ЗАО «ПО «МЗТА» приглашает всех читателей ТПА посетить стенд компании на выставке «НЕФТЕГАЗ-2018», которая пройдет 16 -19 апреля 2018 г. в ЦВК «Экспоцентр», Москва. На стенде ЗАО «ПО «МЗТА» Вы сможете провести переговоры и детально обсудить со специалистами предприятия вопросы сотрудничества и поставок, получить подробные консультации по всем видам продукции производства МЗТА.
Стенд компании – 1В70, Павильон №1. Контакты: sales@mztpa.ru, www.mztpa.ru, (49234) 2-30-98, 2-31-98, 3-03-55.
По материалам пресс-службы ЗАО «ПО «МЗТА»