СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИВОДЫ АУМА ПРОВЕЛИ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»

В марте 2018 г. технические специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели двухдневное выездное обучение персонала организации «Газпром трансгаз Краснодар», которая обслуживает новую компрессорную станцию (КС) «Русская» в Краснодарском крае. На обучающем семинаре основное внимание было уделено функциональным возможностям оборудования АУМА и его настройке.

На данной станции установлено около 100 взрывозащищенных электроприводов АУМА с блоками управления ACExC 01.2 и AMExC 01.1. Часть электроприводов применяются на магистральном трубопроводе, на шаровых кранах большого диаметра. Многооборотные приводы АУМА в комбинации с червячными редукторами GS400 обеспечивают усилие до 180 000 Нм при соблюдении всех требований по времени перекрытия.

КС «Русская» является головной компрессорной станцией морского участка газопровода «Южный поток». На данный момент задействована часть мощности данного объекта для транспортировки газа в «Турецкий поток»: из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в западную часть Турции.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



