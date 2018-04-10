ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ В РОССИИ: САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ТОВАРОМ ОСТАЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛУРГИИ

За 2017 год российские компании провели на площадке B2B-Center 160 тысяч электронных закупок на 1,5 трлн рублей. Это на 9% больше, чем в позапрошлом году. Самым популярным

товаром, который закупают через электронную площадку, осталась продукция машиностроения и металлургии.

Кто закупал?

«В 2017 году существенно изменилась отраслевая структура заказчиков, которые используют площадку для закупок товаров и услуг, - отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. - Драйверами рынка стали телекоммуникационные компании, розничные сети, а также агропромышленные предприятия, которые активно переводят работу с поставщиками из традиционной в электронную форму. Эти отрасли потеснили привычных для корпоративной электронной торговли лидеров – машиностроение, металлургию и нефтегазовый сектор».





Наиболее активными пользователями электронной площадки остались электроэнергетические холдинги и компании, на долю которых пришлось 30% общего объема закупок в рублях и 21% их числа. На второе место вышел активно растущий сегмент – закупки предприятий, входящих в Госкорпорацию «Росатом». Они провели 13% от общего объема и числа торгов. Третьими по объему закупок стали телекоммуникационные компании: 10,7% объема и 3,3% числа тендеров. Переход на электронные закупки крупных розничных сетей вывел этот сегмент на 4 место: 7,3% объема и 1% числа торгов. В результате ритейл опередил металлургические, нефтегазовые и машиностроительные предприятия по объему электронных закупок. Значительный рост также продемонстрировали предприятия строительной отрасли, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Что закупали?

«Отраслевая структура закупаемой продукции практически не изменилась, - рассказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. - Верхние позиции традиционно занимают продукция машиностроения и металлургии, строительные товары и услуги. Это универсальные категории, которые закупают все крупные заказчики. Единственный сегмент, который заметно вырос с 4,9% до 7,4% - это транспортные услуги. Целлюлозно-бумажные, нефтесервисные и химические предприятия увеличили объем перевозок материалов и готовой продукции».





Продукция машиностроения: горнодобывающие, нефтесервисные, машиностроительные, нефтехимические, металлургические и электроэнергетические компании закупали оборудование, станки, устройства гидро- и пневмоавтоматики.

Строительные товары и услуги: электроэнергетические, телекоммуникационные и металлургические компании выбирали подрядчиков для капитального строительства и реконструкции, проектирования инженерных сетей и коммуникаций, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Продукция металлургии: машиностроительные, оборонно-промышленные, металлургические, нефтегазовые, нефтесервисные и нефтехимические предприятия закупали прокат, листовой металл, метизы, трубы и трубопроводную арматуру.

По материалам «Машпортал»



