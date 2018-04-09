ГАКС-АРМСЕРВИС ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ НЕФТЕГАЗ

Выставка пройдет в Москве с 16 по 19 апреля 2018 г. в ЦВК «Экспоцентр». Стенд № 1А40 (павильон 1, второй уровень). В рамках выставки НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» представит некоторые образцы оборудования для испытаний и диагностики трубопроводной арматуры, а именно:

1. Стенд испытательный ГАКС-И-1-10/400С для пневматических и гидравлических испытаний предохранительных клапанов.

2. Станция пневмоуправляемая насосная ГАКС-Д-5-50/24РП, предназначенная для создания и автоматического поддержания давления жидких сред в широком диапазоне использования.

3. Система измерительная регистрирующая «Сейтроник СИР-ПГ-300» для определения показателей качества трубопроводной арматуры при гидравлических и пневматических испытаниях.

4. Система диагностическая «Сейтроник СИР МД-10-2» для оценки работоспособности и технического состояния трубопроводной арматуры в условиях ее эксплуатации (без демонтажа из трубопровода).

5. Станок для вырезки отверстий ГАКС-В-50/150 ЭВ для врезки отводов в действующий трубопровод, находящийся под давлением транспортируемой среды.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



