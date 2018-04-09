БКЗ ОТГРУЗИЛ КРУПНУЮ ПАРТИЮ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ТЭС АКСУ

5 апреля 2018 года Барнаульским котельным заводом была отгружена крупная партия запорной арматуры для ТЭС Аксу. Это первая поставка энергетического оборудования в рамках крупного контракта. Согласно инвестиционной программе в 2018 году на Аксуской ТЭС будут реконструированы все 8 энергоблоков станции.

Станция является головным предприятием АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и входит в концерн ENRC. ТЭС Аксу — крупнейший поставщик электроэнергии на казахстанском рынке. Сегодня на электростанции действуют все энергоблоки, общая установленная мощность — 2 450 МВт.

По материалам пресс-службы ООО «БКЗ»



