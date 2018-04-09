КОНАР НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ «НАСТАВНИК-2018»

В Москве прошел первый всероссийский форум «Наставник – 2018», организованный Агентством стратегических инициатив по распоряжению президента России Владимира Путина. Форум направлен на развитие профессиональной среды наставничества в различных сферах.

На мероприятие съехались более 12 тысяч HR-представителей со всей страны, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений. Компанию КОНАР представляли директор по персоналу Елена Серебрякова и менеджер по персоналу Олеся Бондаренко. Они обменялись опытом с коллегами и взяли на вооружение лучшие российские практики.

Система наставничества существует в КОНАРе уже несколько лет и постоянно совершенствуется. Она подразумевает под собой передачу знаний и навыков от официально прикрепленного наставника студентам, проходящим производственную практику, и новым сотрудникам в коллективе, погружение в профессию, знакомство с компанией и отраслью.

— Наставник — это человек, который не только отлично показал себя в профессиональной сфере, это еще и психолог и родитель в одном лице, — поясняет Елена Серебрякова. — Важно, чтобы он разделял философию и культуру компании и был готов делиться своими знаниями.

В перспективе запланировано развитие отдельного направления АО «КОНАР» по наставничеству. Для наставников будет организовано обучение в рамках центра развития профессиональных квалификации, в процессе которого будет происходить оценка способностей к наставничеству, передача необходимых технологий и инструментов. Также на предприятии в процесс подготовки квалифицированных рабочих внедряются элементы дуального обучения. Это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а

практическая — на рабочем месте. В качестве работы со студентами были сформированы группы из учащихся по профильным специальностям под руководством опытных сотрудников КОНАРа. Они знакомили студентов с предприятием, придумывали и воплощали решения, которые впоследствии были успешно внедрены в производственную деятельность предприятия. Например, группа во главе с начальником бюро внедрения новой техники и технологии Дмитрием Леонтьевым разработала проект системы обучения оператора станков с ЧПУ. В результате был создан специализированный сборник справочных материалов, необходимых для успешного обучения и адаптации операторов в рабочий процесс. Студенты, работавшие над этим проектом, сейчас трудоустроены в компании.

— За многими успешными профессионалами стоят опытные наставники, которые помогли им реализоваться, — считает Елена Серебрякова. — Поэтому очень важно сейчас системно подойти к вопросу, формировать базу, мотивировать людей к наставничеству. Помимо материального вознаграждения этот опыт дает наставнику обоюдное обогащение знаниями, развитие новых навыков, моральное удовлетворение от применения своих знаний.

После завершения всероссийского форума состоялись окружные форумы «Наставник», в том числе и в Уральском федеральном округе, где Дмитрий Леонтьев выступил в качестве эксперта.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



