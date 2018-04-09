KSB ПРЕДСТАВИТ ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ НА IFAT

На выставке IFAT 2018 помимо комплексной программы насосов и трубопроводной арматуры концерн KSB представит линейку механических уплотнений, которая в настоящее время включает более 30 серийных типов. Одним из новейших представителей станет серия 4EB. Это торцовое уплотнение специально разработано для больших насосов, работающих с питьевой и технической водой. Данное торцовое уплотнение очень компактно, благодаря своей модульной конструкции. Благодаря тому, что оно оптимально подбирается под монтажное пространство в насосе, износ уплотнения сводится к минимуму и, соответственно, продлевается срок службы.

В стандартном исполнении неподвижное кольцо пары трения изготавливается из карбида кремния. Материал подвижного кольца пары трения по выбору заказчика может быть либо карбид кремния, либо износостойкий графит. Уплотнительные кольца изготавливаются из эластомеров EPDM или FKM, имеющих допуски на питьевую воду. Все металлические компоненты изготавливаются из коррозионностойких нержавеющих сталей, таких как 1.4122 или 1.4571.

Большое количество пружин обеспечивает плотное прилегание подвижного кольца к неподвижному. Сами пружины не контактируют с перекачиваемой средой, что исключает риск их загрязнения и коррозии и соответственно продлевает срок службы.

При разработке данного уплотнения основной акцент делался на обеспечение максимального удобства технического и сервисного обслуживания, монтажа и демонтажа. Монтажные и крепежные болты не требуются, а модульная конструкция торцового уплотнения минимизирует время простоя во время осмотра и техобслуживания, а также предотвращает возможность последующей неправильной сборки. Торцовое уплотнение 4EB подходит для динамического рабочего давления до 25 бар и статического рабочего давления до 37,5 бар.

По материалам пресс-службы KSB



