18 мая 2018 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2018»

Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром».

Среди спонсоров и партнеров конференции – компании Новомет-Пермь, Учебный Центр Вега, Институт экологического проектирования и изысканий, а также Российское Газовое Общество, Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, Ассоциации Мурманшельф (г. Мурманск) и Созвездие (г. Архангельск).

Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

В 2018 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Газпром нефть шельф, Росгеология, Внешэкономбанк, Атомфлот, Schlumberger, Росшельф, Газпром ВНИИГАЗ, Новомет-Пермь, Центр судоремонта «Звёздочка», Совфрахт, Севморнефтегеофизика, Reflex Marine, TechnipFMC, ИЭПИ, УЦ «Вега», Буринтех, Южниигипрогаз, ВТБ Лизинг, AirBridgeCargo, Авиакомпания Волга-Днепр, БерезкаГаз Менеджмент, Уралхиммаш, Трубопроводные системы и технологии и многих других, а также представителей Российского Газового Общества, Росприроднадзора, Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, Администрации Краснодарского края, Правительства Архангельской области, Комитета по энергетике Государственной Думы РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и других министерств и ведомств, регулирующих развитие отрасли.

Среди спикеров конференции в 2018 г.:

- Представитель, Министерство промышленности и торговли РФ

- Представитель, Министерство экономического развития РФ

- Представитель, Управление техники и технологии разработки морских месторождений, Газпром

- Представитель, ЛУКОЙЛ

- Михаил Владимирович Сироткин, начальник Департамента по управлению корпоративными затратами, Газпром*

- Олег Вячеславович Пеньков, директор по проектам на шельфе, Росгеология

- Юлия Викторовна Зворыкина, генеральный директор, Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка

- Мустафа Мамединович Кашка, первый заместитель генерального директора – главный инженер, Атомфлот

- Представитель, Schlumberger

- Марат Набиевич Мансуров, заведующий отделением научно-технического обеспечения морских проектов КНТЦ освоения морских нефтегазовых ресурсов, Газпром ВНИИГАЗ

- Евгений Вячеславович Пошвин, директор департамента инновационных разработок, Новомет-Пермь

- Сергей Андреевич Зубков, руководитель Центра ГИС и ДЗЗ, Институт экологического проектирования и изысканий

- Виктор Сергеевич Зорин, директор, Учебный центр ВЕГА

- Вадим Аркадьевич Кравец, ведущий аналитик, RPI

- Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений, Газпром ВНИИГАЗ и другие.

Среди тем конференции в 2018 г.:

- Государственные и корпоративные планы по развитию шельфовых проектов и созданию сопутствующей инфраструктуры

- Перспективы реализации оффшорных проектов в России в 2018-2020 годах

- 4 года санкций для нефтегазовой отрасли РФ - итоги импортозамещения. Оборудование и технологические решения для реализации шельфовых нефтегазовых проектов

- Нефтесервисные услуги для оффшорных проектов

- Экономические, кадровые и нормативно-правовые аспекты освоения месторождений на шельфе РФ. Как достичь экономической эффективности проектов в современных российских условиях и снизить риски?

Аудитория конференции ежегодно составляет более 120 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа. Подробнее о мероприятии Вы можете узнать на сайте http://www.rpi-conferences.com/upstream-development

По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru



