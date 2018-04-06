НЕФТЕАВТОМАТИКА ПРЕДСТАВИТ НА «НЕФТЕГАЗЕ» ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

АО «Нефтеавтоматика» представит на предстоящей в апреле международной выставке «Нефтегаз» программируемые логические контроллеры собственного производства. Программируемые логические контроллеры (ПЛК) серии MKLogic-500 и MKLogic200 предназначены для создания АСУ ТП технологических объектов высокой и средней сложности. На сегодняшний день контроллеры уже нашли применение в действующих проектах. ПЛК могут применяться на предприятиях нефте- и газодобывающей, энергетической, химической, перерабатывающей, машиностроительной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

MKLogic-500 и MKLogic 200 имеют модульную структуру, что позволяет создавать АСУ ТП конкретных объектов быстро и с минимальными затратами, а также по мере необходимости наращивать объем и мощность системы. Основными функциями ПЛК являются непосредственное управление технологическим оборудованием по заданным алгоритмам, сбор данных, обработка, а также информационный обмен со смежными системами.

Также АО «Нефтеавтоматика» были разработаны и произведены испытания барьеров искрозащиты с гальванической развязкой, которые обладают высокой помехоустойчивостью, низким значением приведенной погрешности, компактным корпусом (толщина – 17,5 мм) и наличием гальванической развязки, не требующей заземления. ПЛК и барьеры искрозащиты имеют все необходимые свидетельства и сертификаты для применения на территории таможенного союза (свидетельство об утверждении типа средств измерений, сертификат соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»), апробированные в системах АСУ ТП и телемеханики.

По материалам пресс-службы организаторов выставки



