ДАНФОСС ПРЕДСТАВИЛ ТЕХНОЛОГИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

В Алматы 15 марта 2018 г. прошла VIII международная научно-техническая конференция «Казахстан – Холод». В ней приняли участие почти 170 делегатов из разных стран. Организаторами мероприятия выступили представительство Международной академии холода (МАХ) в Республике Казахстан, Казахстанская ассоциация холодильной промышленности (КазАХП), Российский союз предприятий холодильной промышленности, Алматинский технологический университет (АТУ), ТОО «Тениз», Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global и университет ИТМО. Специалисты-холодильщики, эксперты из различных эксплуатирующих, сервисных и проектно-монтажных организаций и представители высших учебных заведений обсудили широкий круг вопросов и практических решений. Как отметил Александр Цой, к.т.н., профессор АТУ, председатель представительства МАХ в Казахстане, президент КазАХП, дискуссия прошла на стыке науки, практики и производства.

Энергоэффективные и экологичные решения в холодильной индустрии представила компания «Данфосс». Евгений Сухов, к.т.н., академик МАХ, директор направления «Промышленный холод» сделал сообщение на тему «Перспективы применения природных хладагентов в парокомпрессорных холодильных установках промышленного назначения». С презентацией «Холодильные транскритические системы на СО2 с газовыми и жидкостными эжекторами. Примеры использования в распределительных центрах, холодильных складах и магазиностроении» выступил Александр Серавин, руководитель направления «Комплексные инженерные решения» ООО «Данфосс». «Это была настоящая живая площадка для обмена знаниями и опытом, необходимыми для реализации высокого потенциала региона. Обсуждение проходило в кругу профессионалов, нацеленных на решение реальных задач. Отдельное внимание уделили образованию и компетенциям холодильщиков. Так, для развития научно-технического потенциала профильных специалистов в Алматы создается учебная лаборатория «Холодильная техника и автоматика», в оснащении которой активное участие принимает компания «Данфосс»», – рассказал Евгений Сухов.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



