ГРУППА ЧТПЗ И УРФУ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ НА 2018 ГОД

Группа ЧТПЗ и Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина подписали «дорожную карту» о взаимодействии в 2018 году. Подписи под документом поставили начальник Управления по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева, директор Института новых материалов и технологий УрФУ им. Б.Н. Ельцина Олег Шешуков и директор Центра развития партнерских отношений университета Леонид Скобелин. Сотрудничество предполагает реализацию совместных проектов в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также компания сможет корректировать образовательные программы студентов Института, внедряя практико-ориентированное обучение. А успешные студенты и выпускники УрФУ – посещать с экскурсиями цехи Белой металлургии, проходить практику и стажировки в компании.

- История нашего сотрудничества имеет глубокие корни. Сотни выпускников УрФУ традиционно предпочитают работать в Группе ЧТПЗ, - подчеркнула Диана Матвеева. - Именно этот университет заканчивали легендарный директор Первоуральского новотрубного завода Федор Данилов и действующий управляющий директор предприятия Алексей Дронов. Мы уверены, что подписание «дорожной карты» укрепит наше взаимодействие с вузом в части подготовки квалифицированных специалистов для Белой металлургии.

- Базовая кафедра УрФУ «Технологии и оборудование трубного производства» успешно работает на Первоуральском новотрубном заводе более четырех лет, - отметил директор Института новых материалов и технологий университета УрФУ им. Б.Н. Ельцина Олег Шешуков. - В 2017 году состоялся первый выпуск бакалавров - без отрыва от производства высшее образование получили 11 новотрубников. Сегодня на кафедре обучаются более 80 сотрудников завода. «Дорожная карта» позволит расширить наше сотрудничество с компанией в части реализации образовательных программ, а также проведения совместных мероприятий, направленных на раскрытие потенциала студентов Института и последующее трудоустройство в Группу ЧТПЗ.

УрФУ им. Б.Н. Ельцина стал третьим вузом, с которым компания заключила соглашение о сотрудничестве. В 2017 году Группа ЧТПЗ подписала «дорожную карту» с Южно-Уральским государственным университетом и с НИТУ «Московский институт стали и сплавов». Сегодня в компании проходят стажировку 85 студентов и выпускников вузов. Более того, второй год подряд Группа ЧТПЗ совместно с НИТУ «МИСиС» реализует Лидерскую программу на базе магистратуры вуза по подготовке квалифицированных специалистов на ключевые инженерные позиции.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



