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АЛНАС ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ IATF

05 апреля, 2018 12

Альметьевское предприятие ГК «Римера» успешно прошло аудит на соответствие системы менеджмента качества отраслевому стандарту автомобильной промышленности IATF 16949:2016.

Аудит провели представители российского отделения международного органа по сертификации систем менеджмента качества «DQS Hold GmbH» (Германия). Эксперты проверили подразделения завода, задействованные в производстве отливок автокомпонентов. По результатам проверки «Алнас» получил положительную оценку системы менеджмента качества при производстве автомобильной продукции. – Сегодня мы выпускаем свыше 40 наименований отливок автокомпонентов. Сертификат соответствия международному стандарту автомобильной промышленности IATF 16949 даст «Алнасу» преимущество при участии в тендерах и увеличит число потенциальных партнеров и потребителей, – комментирует исполнительный директор завода «Алнас» Сергей Шунин. За 2017 год альметьевским предприятием ГК «Римера» было произведено более 1,5 миллионов отливок автокомпонентов. Их качество обеспечивается за счет применения высокоавтоматизированного оборудования и роботизированного литейного комплекса.


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