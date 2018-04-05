СПЛАВ ПОСТАВИЛ КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ ПАО «МОЭК»

На минувшей неделе для «Московской объединенной энергетической компании» в рамках прямого договора отгружена первая партия компенсаторов с усиленным кожухом ДУ 1000 мм и ДУ 800 мм. ПАО «МОЭК» обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение Москвы, являясь при этом оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире (более 15 тыс.км теплосетей). Продукцию Корпорации «Сплав» компания закупила для пополнения аварийного запаса деталей и оборудования.

Наталья Замахина, начальник управления по продажам сильфонов и компенсаторов: «Мы уже имеем опыт поставок нашей продукции ресурсоснабжающим организациям столицы с 2011 года. В основном они ведутся через монтажные организации и комплексных поставщиков трубопроводов. Переговоры о сотрудничестве с ПАО «МОЭК» мы начали еще в 2015 году, а в конце 2017 г в результате победы в конкурсной процедуре впервые заключили прямой договор на изготовление компенсаторов».

Отгрузка первой партии оборудования по спецификации уже прошла входной контроль. Следующая поставка намечена на начало II квартала этого года. Ранее московские специалисты посетили производственную площадку ПАО «Контур» в Великом Новгороде для того, чтобы ознакомиться и оценить возможности производства и лично убедиться в качестве продукции. Во время визита особое внимание представители заказчика обратили на многолетний опыт работы по производству компенсаторов и высокий профессионализм работников Корпорации.

По материалам пресс-службы МК «СПЛАВ»



