Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

МАНКЕНБЕРГ: Регулирующая арматура прямого действия

05 апреля, 2018 21

Промышленная трубопроводная арматура является важным компонентом технологических систем, поскольку выполняют задачу управления параметрами потоков сред. При проектировании производств отдельные элементы рассматриваются как части одной системы и оказывают влияние друг на друга. По этой причине правильный выбор регулятора особенно важен.

Новая настольная книга «Регулирующая арматура прямого действия» компании MANKENBERG содержит обзор областей применения клапанов, а также описывает особенности конструкции и функционирования оборудования. Книга доступна в электронном или печатном виде на английском языке.

По материалам пресс-службы MANKENBERG


← Вернуться