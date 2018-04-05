МАНКЕНБЕРГ: Регулирующая арматура прямого действия

Промышленная трубопроводная арматура является важным компонентом технологических систем, поскольку выполняют задачу управления параметрами потоков сред. При проектировании производств отдельные элементы рассматриваются как части одной системы и оказывают влияние друг на друга. По этой причине правильный выбор регулятора особенно важен.

Новая настольная книга «Регулирующая арматура прямого действия» компании MANKENBERG содержит обзор областей применения клапанов, а также описывает особенности конструкции и функционирования оборудования. Книга доступна в электронном или печатном виде на английском языке.

По материалам пресс-службы MANKENBERG



