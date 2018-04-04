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Новейший прибор контроля за работой насоса через интернет от KSB

04 апреля, 2018 10

Компания KSB разработала новую систему мониторинга работы насоса под названием KSB Guard. Сетевые датчики вибрации и температуры, устанавливаемые непосредственно на насосе, обеспечат оперативную передачу данных о работе агрегата на месте эксплуатации, таким образом, система сразу сообщит о любых изменениях в рабочем режиме оборудования. Работы по техническому

обслуживанию можно будет планировать на основании получаемых данных, без необходимости лично выезжать с проверкой на объект.

В отличие от предыдущих систем KSB Guard идеально подходит для дооснащения. Блок датчиков прикрепляется к несущему кронштейну или фонарю привода насоса с помощью магнита и клея и может быть установлен даже на работающий агрегат. Батарейный блок, который также входит в комплект поставки, обеспечивает автономный источник питания.

Данные для обработки фиксируются ежечасно и передаются в зашифрованном виде через шлюз на облачный сервер KSB Cloud по беспроводной сети. Пользователи могут запрашивать данные о состоянии всех контролируемых насосов в любое время и из любого места с помощью своего мобильного телефона, планшета или ПК. Для максимального охвата KSB Guard объединяет в одну сеть все контролируемые насосы на объекте, тем самым минимизируя количество необходимых шлюзов.

Помимо оперативных данных о состоянии и режимах работы, другая информация о насосе, включая руководство по эксплуатации, 3D- изображения можно получить всего несколькими щелчками мыши. Это дает пользователям быстрый и легкий доступ к полной информации о техническом состоянии всего насосного парка. Если потребуется техническое обслуживание агрегата, все необходимые данные и документация сразу будут под рукой.

Если средний уровень вибрации или температура превышают допустимые или настроенные пользователем значения, система посылает сигнал предупреждения. Это будет сообщение по электронной почте или смс-оповещение, что особенно удобно и позволяет быстро предпринять меры по предотвращению ухудшения ситуации. Новое устройство может применяться как с центробежными насосами KSB, так и с аналогичными моделями других производителей. Соответственное мобильное приложение или веб-портал позволяют в любое время узнать о текущем состоянии и профиле нагрузки нерегулируемых насосов. Принцип работы новой системы основывается на тех же технологиях, которые уже использовались в более ранних версиях устройств мониторинга и анализа.

Цель данной разработки заключается в создании экономичного интерфейса для внедрения мировой концепции Интернета вещей.

Система KSB Guard будет впервые представлена на международной выставке-конгрессе нефтехимического и химического оборудования, биотехнологий и технологий защиты окружающей среды ACHEMA 2018, которая пройдет с 11 по 15 июня во Франкфруте-на-Майне в Германии.

По материалам пресс-службы KSB


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