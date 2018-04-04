Оборудование ГАКС-АРМСЕРВИС в передаче «Военная приемка»

Предприятие «ГАКС-АРМСЕРВИС» поставляет свое оборудование в различные уголки России. В марте 2018 года на канале «Звезда» в передаче «Военная приемка» телезрителям был представлен сюжет из далекого северного города Снежногорск Мурманской области, с судоремонтного завода «Нерпа». В видеосюжете был показан участок, где производятся испытания арматуры подводных лодок. При испытаниях используется комплекс оборудования производства «ГАКС-АРМСЕРВИС». Посмотреть видео можно по ссылке.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



