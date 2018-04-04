Эго Инжиниринг представляет новые резьбовые латунные фитинги Pro Aqua

Компания «Эго Инжиниринг» обновила ассортимент резьбовых латунных фитингов Pro Aqua, начав поставлять на российский рынок полностью никелированные модели. Кроме того, в продуктовой линейке появились новые модели фитингов: эксцентрик и полусгон с накидной гайкой. Весь ассортимент новых резьбовых латунных фитингов Pro Aqua можно приобрести в интернет-магазине egoing.ru.

Латунные резьбовые фитинги Pro Aqua производятся из горячепрессованной латуни европейской марки CW617N, которая обладает стойкостью к вымыванию цинка. Все фитинги имеют гальванопокрытие из никеля. Среди преимуществ полностью никелированной продукции можно отметить качественную долговременную защиту от коррозии в атмосферных условиях, а также в растворах щёлочей, солей и слабых органических кислот. Кроме того, никелированное покрытие влияет на повышение износостойкости деталей и сохраняет презентабельный внешний вид изделий. На полностью никелированных фитингах сделаны специальные насечки, которые позволяют фиксировать при монтаже намоточный материал (лен, фум ленту).

В ассортименте латунных резьбовых полностью никелированных фитингов Pro Aqua выло введено более 40 новых типоразмеров. Кроме того, появились новые детали: эксцентрик и полусгон с накидной гайкой.

Эксцентрик обеспечивает удобство подключения к водопроводу сантехнических смесителей. Он позволяет компенсировать неточности при размещении водорозеток и скорректировать положение смесителя в пространстве. В комплект поставки входит декоративная чашка.

Полусгон с накидной гайкой предназначен для подключения водосчетчиков и теплосчетчиков. Он обеспечивает наличие прямых участков длиной в три условных диаметра до и после прибора. Накидная гайка имеет ушко для пломбировки.

Вся линейка резьбовых латунных фитингов Pro Aqua имеет необходимые сертификаты соответствия. Срок гарантии на продукцию 5 лет.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



