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Эго Инжиниринг представляет новые резьбовые латунные фитинги Pro Aqua

04 апреля, 2018 10

Компания «Эго Инжиниринг» обновила ассортимент резьбовых латунных фитингов Pro Aqua, начав поставлять на российский рынок полностью никелированные модели. Кроме того, в продуктовой линейке появились новые модели фитингов: эксцентрик и полусгон с накидной гайкой. Весь ассортимент новых резьбовых латунных фитингов Pro Aqua можно приобрести в интернет-магазине egoing.ru.

Латунные резьбовые фитинги Pro Aqua производятся из горячепрессованной латуни европейской марки CW617N, которая обладает стойкостью к вымыванию цинка. Все фитинги имеют гальванопокрытие из никеля. Среди преимуществ полностью никелированной продукции можно отметить качественную долговременную защиту от коррозии в атмосферных условиях, а также в растворах щёлочей, солей и слабых органических кислот. Кроме того, никелированное покрытие влияет на повышение износостойкости деталей и сохраняет презентабельный внешний вид изделий. На полностью никелированных фитингах сделаны специальные насечки, которые позволяют фиксировать при монтаже намоточный материал (лен, фум ленту).

В ассортименте латунных резьбовых полностью никелированных фитингов Pro Aqua выло введено более 40 новых типоразмеров. Кроме того, появились новые детали: эксцентрик и полусгон с накидной гайкой.

Эксцентрик обеспечивает удобство подключения к водопроводу сантехнических смесителей. Он позволяет компенсировать неточности при размещении водорозеток и скорректировать положение смесителя в пространстве. В комплект поставки входит декоративная чашка.

Полусгон с накидной гайкой предназначен для подключения водосчетчиков и теплосчетчиков. Он обеспечивает наличие прямых участков длиной в три условных диаметра до и после прибора. Накидная гайка имеет ушко для пломбировки.

Вся линейка резьбовых латунных фитингов Pro Aqua имеет необходимые сертификаты соответствия. Срок гарантии на продукцию 5 лет.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»


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