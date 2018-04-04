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ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ ВЫСТУПИТ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ КОНФЕРЕНЦИИ «АРМАТУРА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА‘2018»

04 апреля, 2018 13

«Энергомашкомплект» выступит генеральным спонсором Конференции «Арматура для нефтегазового комплекса ‘2018. Производство и эксплуатация трубопроводной арматуры и оборудования устья скважин. Существующие проблемы и перспективы развития», которая состоится 3-4 апреля 2018 г. В Уфе. Организаторы конференции – ООО «Инженерная практика» при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ». Ведущие специалисты предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса, представители нефтяных компаний, эксперты профильных НИПИ обсудят на конференции самые актуальные темы отрасли:

• разработка единых технических требований по поставке различных видов трубопроводной арматуры для промысловых и технологических трубопроводов компаний сектора Upstream;

• подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации;

• развитие производственного потенциала отрасли, проведение технических аудитов со стороны Заказчика; внедрение новой техники, освоение сложных видов продукции в номенклатурной линейке;

• импортозамещение и локализация иностранных производителей на территории РФ;

• входной контроль трубопроводной и запорно-регулирующей арматуры в части соответствия техническим требованиям Заказчика.

В рамках Сессии «Инновации и новая номенклатура продукции» будут представлены доклады ЗАО «САЗ», ЗАО «Курганспецарматура», ЗАО «НПО «Регулятор», ЗАО «Тулаэлектропривод».

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомашкомплект»


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