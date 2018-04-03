ГУП «ТЭК СПб» и Центр энергосбережения встретились с производителями трубопроводов

На совместном совещании с представителями компаний – производителей трубопроводной продукции речь шла о входном контроле труб и арматуры. 27 апреля состоялось совместное совещание, в котором приняли участие заместитель генерального директора ГУП «ТЭК СПб» по ресурсообеспечению и логистике Сергей Кокарев, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова и представители петербургских предприятий – производителей трубопроводной продукции. Участники обсудили вопросы качества трубопроводов и запорной арматуры, деятельность испытательной лаборатории Центра энергосбережения и итоги ее работы в 2017 году.

Начальник независимой испытательной лаборатории СПбГБУ «Центр энергосбережения» Сергей Смирнов представил презентацию лаборатории, рассказывающую об области ее компетентности и спектре проводимых исследований. Напомним, независимая испытательная лаборатория была создана силами ГУП «ТЭК СПб» по поручению вице-губернатора Игоря Албина на территории Коломяжской котельной и введена в действие в 2016 году по указанию губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Лаборатория находится в ведении Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга и выполняет экспертизу продукции поставщиков для предприятий инженерно-энергетического комплекса: трубопроводов, запорной арматуры и так далее. В январе 2017 года испытательная лаборатория СПбГБУ «Центр энергосбережения» успешно прошла процедуру добровольной аккредитации в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация). В настоящий момент лаборатория проходит процедуру подтверждения компетентности с расширением области аккредитации. Это позволит в 2018 году расширить номенклатуру трубопроводной продукции для оценки соответствия качества по 29 ГОСТам, включая испытания труб стальных, из полиэтилена, различных видов запорной арматуры.

Между ГУП «ТЭК СПб» и СПбГБУ «Центр энергосбережения» с 2016 года заключено соглашение о взаимодействии при проведении испытаний, направленных на обеспечение эффективного контроля качества материалов и оборудования, применяемых при строительстве и реконструкции инженерных сетей, а также выявление недобросовестных поставщиков.

«На сегодняшний день ГУП «ТЭК СПб» уверено в качестве проводимых лабораторией испытаний, так как работу выполняют настоящие профессионалы своего дела, работающие на качественном оборудование, - отметил заместитель генерального директора предприятия по ресурсообеспечению и логистике Сергей Кокарев. - ГУП «ТЭК СПб» стояло у истоков создания лаборатории, и мы рады видеть, как она развивается, став надежным партнером нашего предприятия».

В рамках соглашения между ГУП «ТЭК СПб» и Центром энергосбережения лаборатория выполнила 84 испытания в 2016 году (из них результаты 53 испытаний соответствуют требованиям нормативной документации и 31 – не соответствует) и 275 испытаний в 2017 году (100 испытаний трубной продукции и 175 испытаний трубопроводной арматуры). В минувшем году

соответствовали требованиям нормативной документации на продукцию результаты 200 испытаний и 75 результатов – не соответствовали требованиям.

По материалам портала Advis



