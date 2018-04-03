ТЕРМОБРЕСТ ВКЛЮЧЕН В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

В рамках Сорок девятой Церемонии общественного признания «Элита национальной экономики» предприятию СП «ТермоБрест» ООО вручены диплом и награда «НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК – 2017», почетная медаль «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА» ВЫБОР РОССИИ: НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК. Федеральный рейтинг «Надёжный поставщик» является ежегодным подведением итогов рейтингового анализа экономической деятельности субъектов экономической деятельности – участников системы государственных и корпоративных закупок.
По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО