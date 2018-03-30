Российский рынок ПЭ труб вырастет на 8% в 2018 году

«По итогам 2017 г. в России рынок ПЭ труб вырос на 2%. В 2018 г. ожидается увеличение еще на 8%, прирост составит примерно 20 тыс. т. Рынки Казахстана, Украины и Белоруссии в следующем году останутся приблизительно на том же уровне, значительных изменений не ожидается. Потребление по всем четырем странам может вырасти в 2018 г. на 6% или на 25 тыс. т в абсолютном выражении», – сообщил директор департамента трубопроводных систем группы «ПОЛИПЛАСТИК» Кирилл Трусов во время выступления на конференции INVENTRA «Полиэтилен. Полипропилен 2018». По прогнозам эксперта, к 2021 г. возможен выход на докризисные объемы рынка – свыше 500 тыс. т по четырем странам, из которых примерно 400 тыс. т придутся на Россию, превысив уровень 2013 г.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК



