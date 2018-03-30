ПРОМАРМ продолжает расширение дилерской сети

В связи с увеличивающимся спросом на продукцию собственного производства ООО «ПромАрм» расширяет существующую дилерскую сеть в России, СНГ, дальнем зарубежье.

С 1 января 2018 г. у ООО «ПромАрм» появился официальный представитель в Республике Беларусь – ЧТУП «Аника-Инвест», г. Минск. Подтверждаем полномочия ЧТУП «Аника-Инвест» на право реализации продукции ООО «ПромАрм», а именно: затворов поворотных дисковых и задвижек шиберных на территории Республики Беларусь. Поставляемая через ЧТУП «Аника-Инвест» продукция производства ООО «ПромАрм» обеспечивается нашими гарантийными обязательствами.

По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»



