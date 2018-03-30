«Данфосс» оборудовал учебный класс в ДГТУ

В рамках сотрудничества с Донским государственным техническим университетом компания «Данфосс» приняла участие в создании учебного класса на кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция». На стендах представлены работающие схемы по ручной и автоматической балансировке в однотрубных и двухтрубных системах отопления, а также решения по автоматизации индивидуального теплового пункта.

«Мы участвуем в подготовке методических пособий для студентов и проведении практических занятий. Будущие проектировщики и специалисты по инженерным коммуникациям изучают на наших решениях возможности по созданию высокоэффективных систем теплоснабжения и отопления. В ближайшее время мы планируем организовать на этой базе курсы повышения квалификации и обучающие семинары для работающих специалистов предприятий Ростова-на-Дону и из других регионов юга России», – отметил Евгений Ерин, руководитель учебного центра «Данфосс» в Южном федеральном округе.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



