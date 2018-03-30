KSB представит новинки на выставке в Мюнхене

С 14 по 18 мая в Мюнхене пройдет 20-я международная выставка по водоподготовке, водоочистке, переработке и утилизации отходов IFAT 2018. По традиции на стенде KSB посетители увидят только самые интересные и инновационные разработки в области водоотведения.

На выставке KSB представит Sewa Slide — новинку, которая облегчит техническое обслуживание насосов для сточных вод.

Sewa Slide — это монтажное приспособление в виде подвижной подставки, которая делает задачу по открытию насоса простой работой с участием одного человека, позволяя произвести осмотр рабочего колеса или удаление волокон и твердых частиц. Краны или подъемное оборудование больше не потребуются. Монтажное приспособление Sewa Slide легко монтируется или снимается, для установок с несколькими канализационными насосами Sewabloc достаточно одного блока Sewa Slide. Установив Sewa Slide, сервис-инженеру необходимо просто раскрутить болты крепления спирального и подшипникового корпусов у насоса. После этого съемный блок насоса, включая рабочее колесо, вал, подшипники, уплотнительные элементы и двигатель, легко отделяется от спирального корпуса. Спиральный корпус остается на своем месте, присоединенный к всасывающему и напорному трубопроводам. Как только насос открывается, рабочее колесо становится доступным к осмотру, так что можно легко удалить загрязнения, вызвавшие его блокировку, или выполнить другие манипуляции по техническому обслуживанию. После завершения работ сервис-инженер возвращает на свое место выдвижной блок, состоящий из рабочего колеса, вала и двигателя, и снова закручивает болты. Sewa Slide как дополнительная принадлежность для семейства насосов Sewabloc заказывается отдельно.

В ответ на всемирную тенденцию к увеличению проектов в области транспортировки и очистки коммунальных сточных вод компания KSB значительно расширила свою линейку канализационных насосов с двигателем воздушного охлаждения.

Насосы Sewatec мощностью более 1МВт и производительностью до 33 000 м³/ч.

Серия высокоэффективных насосов Sewatec была дополнена 15 типоразмерами. Максимальная производительность самого крупного агрегата мощностью двигателя более 1МВт составляет 33 000 м³/ч. Серия Sewatec включает в себя горизонтально или вертикально устанавливаемые одноступенчатые насосы со спиральным корпусом в процессной конструкции. В зависимости от характеристик перекачиваемого стока они могут быть оснащены различными типами рабочих колес, такими как многоканальные, одноканальные, свободно-вихревые или открытые диагональные рабочие колеса.

Корпуса поставляются со сменными радиально обтекаемыми щелевыми кольцами. В зависимости от типоразмера они могут иметь отверстие для чистки. Всасывающий патрубок всегда расположен в осевом направлении. Напорный патрубок может располагаться как радиально, так и тангенциально по выбору заказчика. Уплотненные с обеих сторон подшипники с долговременной консистентной смазкой способствуют тому, что подшипниковые опоры не требуют технического обслуживания. По выбору заказчика

агрегат оснащается различными типами уплотнений, включая двойные торцовые уплотнения и всевозможные сальниковые набивки.

Всемирно растущая потребность в строительстве крупных объектов по обработке коммунальных сточных вод для таких мегаполисов, как например Мехико, Лондон или Москва, подразумевает прокладку туннелей беспрецедентно гигантских размеров. Это и способствует увеличению спроса на канализационные насосы все больших и больших типоразмеров.

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»



