АБС ЗЭиМ Автоматизация примет участие в выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу»

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» примет участие в XII межрегиональной специализированной выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу», которая будет проходить в г. Новый Уренгой в рамках Новоуренгойского газового форума.

На стенде компании будут продемонстрированы образцы новой линейки интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий:

• интеллектуальный электропривод МЭОФ-400 с КИМ3 и арматурой;

• интеллектуальный взрывозащищенный электропривод ПЭМ-Б 250 IIBT4 с КИМ2 (БСПЦ);

• интеллектуальный электропривод МЭПК-6300-IIВТ4 с КИМ1;

• блок ручного управления;

• пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3И;

• пускатель бесконтактный реверсивный компактный ПБР-3ИК.

Специалисты предприятия с готовностью предоставят подробную информацию и квалифицированную консультацию по вопросам эксплуатации оборудования производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», а также ответят на вопросы, связанные с:

• автоматизацией трубопроводной арматуры при помощи современного интеллектуального электропривода производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»;

• уменьшением стоимости проекта за счет конкурентоспособной цены на электроприводы и комплекты трубопроводной арматуры (электропривод + арматура) по сравнению с импортными аналогами, в том числе в рамках программы импортозамещения;

• сервисным обслуживанием оборудования.

Приглашаем всех желающих посетить стенд ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» №22 в Деловом центре «ЯМАЛ». Выставка состоится 28 - 29 марта 2018 года в г. Новый Уренгой по адресу ул. Юбилейная 5.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



