ГАКС-АРМСЕРВИС разработал стенд для испытаний торцевых уплотнений

Специалисты предприятия завершили разработку нового изделия - стенда ГАКС-И-7-11-40/10ТС. Стенд предназначен для проверки статической и динамической герметичности механических торцевых уплотнений, а также для обкатки торцевых уплотнений, применяемых в оборудовании с вращающимися валами. Испытываемые изделия: одинарные и двойные механические торцевые уплотнения типа «Компакт». Область применения данной продукции – нефтяная, газовая, энергетическая, химическая и другие отрасли промышленности.

Более подробно с техническими характеристиками стенда ГАКС-И-7-11-40/10ТС можно ознакомиться перейдя по ссылке.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



