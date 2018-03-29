Xylem запустила новую линейку насосов

Компания Xylem объявила о запуске новой линейки ин-лайн насосов со встроенным преобразователем частоты и электродвигателем с постоянными магнитами. Насосы доступны в двух исполнениях: с удлиненным (LNEEE) и с коротким валом электродвигателя (LNESE). Насосы входят в линейку SMART PUMP и имеют лучшие показатели энергоэффективности, в том числе в системах замкнутого контура.

Новые насосы сочетают в себе 3 ключевых элемента, которые обеспечивают исключительную надежность, оптимальную экономию и кратчайшие сроки окупаемости:

· двигатель IE5 ультра-премиум класса — лучший в своем классе по эффективности, соответствует стандарту IEC 60034-30-2

· электропривод (электродвигатель и преобразователь частоты) высшего класса энергоэффективности IES2, соответствует стандарту EN 50598-2

· гидравлическая часть с исключительно высоким показателем MEI (индекс минимальной эффективности), соответствует нормам EU 54/2012.

Насосы поставляются с однофазным подключением (208–230V), мощностью до 1,5 кВт. Для обеспечения более простой, быстрой и дешёвой установки насосы в стандартном исполнении поставляются без дополнительных датчиков. По запросу возможна поставка насосов с датчиками давления. Все насосы в стандартном исполнении комплектуются коммуникационной шиной для подключения по протоколам Modbus и BACnet.

Кроме того, в ближайшее время будут доступны сдвоенные версии насосов, а также появится возможность коммуникации между двумя одинарными насосами.

По материалам журнала «С.О.К»



