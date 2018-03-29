Vexve – новый член-партнер союза SuLVI

Suomen LVI-liitto (SuLVI ry – Финляндский союз предприятий отрасли отопления, вентиляции и кондиционирования) в марте текущего года одобрил прием Vexve в качестве нового члена-партнера союза. Как член-партнер союза Vexve будет поддерживать деятельность SuLVI и расширять свою сеть партнеров.

SuLVI ry – организация профессиональной подготовки, повышения квалификации и сотрудничества в отрасли отопления, вентиляции и кондиционирования. Ее основные задачи – обеспечение профессиональной подготовки членов, налаживание партнерских связей и мониторинг развития отрасли. Союз насчитывает 30 коллективных членов, т.е. в общей сложности около 4 500 членов.

По материалам пресс-службы Vexve Oy



