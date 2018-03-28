АБС ЗЭиМ Автоматизация примет участие в выставке «Нефть. Газ. Энерго-2018»

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» примет участие в XV специализированной выставке «Нефть. Газ. Энерго-2018», которая состоится в г. Оренбург. На стенде компании будут продемонстрированы образцы новой линейки интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий:

• многооборотный электропривод ПЭМ-Б250-24 ЦА2 У2 с интеллектуальным блоком КИМ3; • однооборотный электропривод МЭОФ-630(950)/25-0.25Е3Р68-10 У1 IP68 220В КИМ3 с OLED дисплеем;

• однооборотный электропривод МЭОФ-630(950)/25-0,25Е3Р68-10 У1 IP68 с интеллектуальным блоком КИМ3 и OLED дисплеем.

Специалисты предприятия с готовностью предоставят подробную информацию и квалифицированную консультацию по вопросам эксплуатации оборудования производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», а также ответят на вопросы, связанные с:

• автоматизацией трубопроводной арматуры при помощи современного интеллектуального электропривода производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»;

• уменьшением стоимости проекта за счет конкурентоспособной цены на электроприводы и комплекты трубопроводной арматуры (электропривод + арматура) по сравнению с импортными аналогами, в том числе в рамках программы импортозамещения;

• сервисным обслуживанием оборудования.

Приглашаем всех желающих посетить стенд ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» №31 28 - 30 марта 2018 года в Мегамолл «Армада» в г. Оренбург по адресу Шарлыкское шоссе, 1/2.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



