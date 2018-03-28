Новые шаровые краны Giacomini для настенных котлов

Итальянский производитель Giacomini S.p.A. анонсировал поставки новой серии шаровых кранов, предназначенных для подключения настенных котлов и водонагревателей. Краны выпускаются в прямом, угловом исполнении, и служат для соединения котлов и водонагревателей с трубопроводами отопления, водоснабжения и подачи газа.

Новые краны имеют отвод с накидной гайкой с плоским соединением, для подключения к патрубкам котла или водонагревателя, и соединение с внутренней или наружной резьбой для подключения к трубопроводу. Имеют прямое и угловое исполнение. Краны этой серии выпускаются в размерах ½” или ¾”, имеют латунный никелированный корпус с выработкой внутренних поверхностей, что позволяет использовать эти краны также для питьевой воды. Для обеспечения компактности в условиях установки под настенными котлами, краны имеют укороченную флажковую рукоятку.

Еще одно применение новых кранов Giacomini – для установки с водосчётчиками или приборами учёта тепла. Поставки новых кранов в Россию начнутся с марта 2018 года.

По материалам журнала «С.О.К»



