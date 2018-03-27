В ТИХВИНЕ МЕНЯЮТ ОГРОМНЫЕ ЗАДВИЖКИ

Более тысячи человек и несколько соцобъектов осталось без воды в Тихвине из-за ремонтных работ на водоводе. Как стало известно, 23 марта в 1-м микрорайоне Тихвина без воды остались несколько многоквартирных домов, в которых проживает 1,2 тысячи человек. Без воды остались также детсад, приют и центр инвалидов.

Причиной стали работы по у дома №26 в 1-м микрорайоне Тихвина – там меняют задвижки на трубопроводе. Работы ведутся в рамках госконтракта по замене 14 устаревших задвижек.

По материалам 47news



