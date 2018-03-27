ОМК РАССКАЗАЛ О РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ТРУБОДЕТАЛИ

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) сообщает об итогах рационализаторской деятельности за 2017 год.

В 2017 году сотрудники предприятия реализовали около 3 тыс. улучшений, что почти вдвое превысило показатели 2016 года. Большинство из них – рационализаторские предложения и предложения по совершенствованию тех или иных процессов, а также проблемы, решенные в малых рабочих группах и кружках качества в рамках развития производственной системы.

Суммарный экономический эффект от реализации этих мероприятий составил 28 млн рублей, что также вдвое больше уровня эффекта 2016 года. Треть всех улучшений касается совершенствования технологии производства. Всего на заводе в эту деятельность было вовлечено более 1 тыс. сотрудников.

«За последние несколько лет мы достигли очень важной цели: максимально мотивировали сотрудников заниматься рационализаторством, выявлять узкие места в процессах производства и находить способы решения. Мы очень ценим инициативных коллег, которые берут на себя ответственность за внедрение своих предложений, предприятие всегда поощряет таких сотрудников», — отметил управляющий директор завода Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы ОМК



