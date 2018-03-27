29 марта состоится вебинар для специалистов в области атомной энергетики

Компания KSB приглашает всех желающих принять участие в вебинаре на тему «Насосы здания турбины», который состоится 29 марта 2018 в 11−00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Программа вебинара

· Введение

· Основные насосы здания турбины

· Питательный насосный агрегат

· Вспомогательный питательный насосный агрегат

· Конденсатные насосы

· Вопросы и ответы

· Викторина

Безопасная эксплуатация турбины заключается в обеспечении оптимальных условий работы как для персонала, так и для оборудования. Минимизация рисков и высокий уровень надежности достигаются за счет применения инновационных технических решений, направленных на улучшение эксплуатационных характеристик насосного оборудования. Многолетний опыт разработки ноу-хау позволяет KSB эффективно решать поставленные задачи.

Компания KSB уже многие годы является одним из крупнейших мировых поставщиков оборудования для АЭС. АЭС «Изар» в Германии, АЭС «Олкилуото» в Финляндии, АЭС «Пало Верде» в США, АЭС «Лайбштадт» в Швейцарии, АЭС«Ангра» в Бразилии — лишь несколько наглядных примеров, где применено насосное оборудование и трубопроводная арматура KSB.

На российские объекты атомной энергетики начиная с 2009 года поставлено более 70 насосных агрегатов различной конфигурации и классификации. Высокотехнологичные насосы KSB применяются как в новых проектах строительства АЭС, так и при реконструкции уже имеющихся объектов, позволяя повысить качество и безопасность блоков.

По сложившейся доброй традиции во время вебинара будут разыгрываться призы от KSB, в том числе один экземпляр уникального справочника по центробежным насосам «Лексикон». Зарегистрироваться и принять участие в вебинаре

По материалам пресс-службы KSB



