ПРИВОДЫ АУМА ПРОВЕЛИ АУДИТ ТВС В МИРНОМ

Представители Хабаровского подразделения компании «ПРИВОДЫ АУМА» провели комплексную проверку электроприводов АУМА, эксплуатируемых в сетях тепловодоснабжения АО «АЛРОСА» в г. Мирный. По результатам осмотра парка приводов инженерами были даны рекомендации по проведению технического обслуживания.

Оборудование АУМА применяется на двух станциях очистки воды предприятия тепловодоснабжения (ТВС). На одной из станций приводы были установлены в 2007 году. После семи лет успешной эксплуатации руководством предприятия ТВС в 2014 году было принято решение о применении электроприводов АУМА в количестве 120 единиц на новой станции очистки воды производительностью 20 000 тыс. кубов. Управление на новой станции очистки осуществляется по цифровому протоколу DeviceNet, который обеспечивает высокую скорость передачи данных.

«Выбор, сделанный заказчиком в пользу электроприводов АУМА при строительстве новой станции, говорит о том, что наше оборудование надежно и качественно, удобно в эксплуатации», — комментирует Дмитрий Владимирович Просин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Хабаровске.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



