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VALTEC ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР ПО ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКЕ

23 марта, 2018 7

27 марта в Саратове пройдет открытый обучающий семинар «VALTEC – надежная инженерная сантехника». План семинара:

Водопроводная арматура, предохранительно-регулировочная арматура VALTEC (запорная арматура, балансировочные ручные и автоматические клапаны и т.д.).

Радиаторная арматура VALTEC (клапаны ручные, термостатические, термоголовки, инжекторные узлы и т.д.).

Трубы и фитинги из нержавеющей стали VALTEC (VT.INOX-PRESS).

Новинки VALTEC 2017–2018 гг.

Место и время проведения: Саратов, ул. Лермонтова, 30, гостиница «Словакия» (Набережная Космонавтов), конференц-зал, 10.00–14.00. Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов.

Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.

Контактное лицо: Яковлев Юрий Тел.: +7 (927) 265-97-74 Е-mail: YakovlevYE@v-tg.com

По материалам пресс-службы VALTEC


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