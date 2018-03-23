VALTEC ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР ПО ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКЕ

27 марта в Саратове пройдет открытый обучающий семинар «VALTEC – надежная инженерная сантехника». План семинара:
Водопроводная арматура, предохранительно-регулировочная арматура VALTEC (запорная арматура, балансировочные ручные и автоматические клапаны и т.д.).
Радиаторная арматура VALTEC (клапаны ручные, термостатические, термоголовки, инжекторные узлы и т.д.).
Трубы и фитинги из нержавеющей стали VALTEC (VT.INOX-PRESS).
Новинки VALTEC 2017–2018 гг.
Место и время проведения: Саратов, ул. Лермонтова, 30, гостиница «Словакия» (Набережная Космонавтов), конференц-зал, 10.00–14.00. Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов.
Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
Контактное лицо: Яковлев Юрий Тел.: +7 (927) 265-97-74 Е-mail: YakovlevYE@v-tg.com
По материалам пресс-службы VALTEC