В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ Международная научно-практическая конференция «Литейное производство сегодня и завтра»

Российская ассоциация литейщиков (РАЛ), Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ЛенАЛ), Союз машиностроителей России, Комитет по литейному и кузнечно-прессовому производствам ООО «Тахтех РУС» (Санкт-Петербург) проводят 12-ю Международную научно-практическую конференцию «Литейное производство сегодня и завтра».
Конференция состоится 12-14 сентября 2018 года Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 4, литер А, АНО ДПО «Техническая академия Росатома» (в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Пионерская»). Размещение в гостинице АНО ДПО «ТАР» по месту проведения конференции.
На конференции будут заслушаны доклады по основным направлениям литейного производства: 1. Общие вопросы:
Опыт успешно работающих литейных предприятий
Концепция развития литейных производств
Энергосберегающие технологии
Диагностика, сертификация и управление качеством отливок
2. Сплавы:
Состав, свойства, области применения литейных сплавов
Шихтовые материалы
Плавка и плавильное оборудование
Обработка сплавов в жидком состоянии
3. Формообразование:
Формовочные материалы
Формовочное оборудование
Теория и практика формообразования
4. Специальные способы литья.
5. Термические агрегаты для литейного производства.
6. Компьютерные технологии в литейном производстве:
Системы автоматизированного проектирования технологических процессов литья (САПР ТПЛ)
Системы компьютерного моделирования литейных процессов (СКМ ЛП)
Системы компьютерного проектирования и прототипирования литейной оснастки
Опыт промышленного применения компьютерных технологий
7. Экономика и организация производства
8. Экология и охрана труда
9. Подготовка кадров в литейном производстве
По результатам конференции будет опубликована тематическая подборка статей в профильных журналах. Более подробная информация об условиях участия даётся в оргкомитете. Оргкомитет конференции: ЛенАЛ: т/ф +7 9110051187, e-mail: spblenal@mail.ru ООО «ТАХТЕХ РУС»: т/ф (812) 708-93-10, e-mail: tachtech@tachtech.ru
По материалам организаторов