В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ Международная научно-практическая конференция «Литейное производство сегодня и завтра»

Российская ассоциация литейщиков (РАЛ), Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ЛенАЛ), Союз машиностроителей России, Комитет по литейному и кузнечно-прессовому производствам ООО «Тахтех РУС» (Санкт-Петербург) проводят 12-ю Международную научно-практическую конференцию «Литейное производство сегодня и завтра».

Конференция состоится 12-14 сентября 2018 года Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 4, литер А, АНО ДПО «Техническая академия Росатома» (в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Пионерская»). Размещение в гостинице АНО ДПО «ТАР» по месту проведения конференции.

На конференции будут заслушаны доклады по основным направлениям литейного производства: 1. Общие вопросы:

Опыт успешно работающих литейных предприятий

Концепция развития литейных производств

Энергосберегающие технологии

Диагностика, сертификация и управление качеством отливок

2. Сплавы:

Состав, свойства, области применения литейных сплавов

Шихтовые материалы

Плавка и плавильное оборудование

Обработка сплавов в жидком состоянии

3. Формообразование:

Формовочные материалы

Формовочное оборудование

Теория и практика формообразования

4. Специальные способы литья.

5. Термические агрегаты для литейного производства.

6. Компьютерные технологии в литейном производстве:

Системы автоматизированного проектирования технологических процессов литья (САПР ТПЛ)

Системы компьютерного моделирования литейных процессов (СКМ ЛП)

Системы компьютерного проектирования и прототипирования литейной оснастки

Опыт промышленного применения компьютерных технологий

7. Экономика и организация производства

8. Экология и охрана труда

9. Подготовка кадров в литейном производстве

По результатам конференции будет опубликована тематическая подборка статей в профильных журналах. Более подробная информация об условиях участия даётся в оргкомитете. Оргкомитет конференции: ЛенАЛ: т/ф +7 9110051187, e-mail: spblenal@mail.ru ООО «ТАХТЕХ РУС»: т/ф (812) 708-93-10, e-mail: tachtech@tachtech.ru

По материалам организаторов



