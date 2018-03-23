САЗ АВАНГАРД ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКУ – Клапан предохранительный 17с28нж

Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный негерметичной конструкции в предложениях российских производителей встречается только в двух диаметральных исполнениях - DN 50 и 80 мм. В марте 2018 г. Старооскольский арматурный завод «Авангард» разработал конструкцию и запустил в серийное производство расширенную линейку клапанов 17с28нж (17лс28нж, 17нж28нж) номинальными диаметрами DN 25, 32, 40, 65, 100 мм. Появление на российском рынке такого изделия позволит заказчикам сэкономить денежные средства при проектировании и эксплуатации предохранительных узлов на широком спектре труб, не применяя дополнительных клапанов. Более того, предлагаемая новинка существенно дешевле импортных аналогов, представленных на российском рынке.

По материалам пресс-службы САЗ «АВАНГАРД»



