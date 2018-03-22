Эмерсон способствует повышению уровня безопасности предприятия «Сибур-ПЭТФ»

SIL-ориентированный подход компании Эмерсон использован при проектировании системы противоаварийной защиты тверской площадки компании СИБУР – завода «Сибур-ПЭТФ» в ходе модернизации системы управления и противоаварийной зашиты, что помогло снизить проектные риски и повысить уровень безопасности производства в целом.

АО «СИБУР-ПЭТФ» - первый в России завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) – сырья для безопасной полимерной упаковки. Завод позволяет сократить импорт ПЭТ-гранулята для производства пищевых пленок и упаковки для напитков.

При миграции системы АСУТП и ПАЗ предприятие СИБУРа привлекло Эмерсон для разработки новой системы противоаварийной защиты, которая была бы отделена от основной АСУТП. Эмерсон применила риск-ориентированный подход, позволяющий снизить риски процесса и повысить уровень безопасности предприятия в целом, при этом уменьшив размер системы инструментальной безопасности и, соответственно, снизив стоимость ее реализации.

«Исключение формального подхода при разработке систем противоаварийной защиты позволяет значительно сократить как риски процесса и число контуров управления, так и размер системы ПАЗ – то есть, например, вам может понадобится всего 10 контуров с каким-либо уровнем SIL вместо 200 не ранжированных по уровню полноты безопасности», – говорит Алексей Гариевич Эткин, директор подразделения технологических систем автоматизации ООО «Эмерсон» в России. – Для этого при проектировании нужно рассматривать не уровень полноты безопасности контроллера, как это часто делается, вместо контуров управления в целом, а проводить этап анализа рисков, базироваться на факторах снижения рисков и жизненном цикле всей системы».

Благодаря экспертному опыту и системе противоаварийной защиты ДельтаВ с технологией электронной кроссировки, которая позволяет существенно сократить время инжиниринга и вносить поздние изменения в проект, предприятие компании СИБУР сможет оперативно выполнить проект по модернизации системы АСУТП, сделав его дешевле и повысив общий уровень безопасности предприятия.

Справка: SIL – Safety Integrity Level, уровень полноты безопасности отдельно взятого контура защиты (определение в стандарте МЭК 61508)

По материалам пресс-службы Emerson



