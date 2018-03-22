Масштабная выставка инженерной и климатической техники «КлиматАкваТЭкс–2018» пройдет в Красноярске

16–19 мая в Красноярске пройдет VI специализированная выставка инженерного и климатического оборудования «КлиматАкваТЭкс». Это один из крупнейших за Уралом отраслевых проектов, который проводится в регионе с большим объемом инвестиций и высокими темпами жилого и промышленного строительства.

Посетителям выставки будет представлен существующий в мировой отрасли широкий спектр продукции от разработчиков, производителей и дилеров оборудования и передовых технологий: инженерные коммуникации для оснащения объектов любого масштаба, начиная частным домом и заканчивая промышленным цехом или даже целым населенным пунктом. На выставке можно будет встретить большой выбор систем отопления и теплоснабжения, новейшие системы вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудование для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, оборудование для газификации промышленных и бытовых потребителей, контрольно-измерительные приборы и автоматику.

В 2018 году в число экспонентов войдут такие известные компании, как PM-Вент, ZERN, TOPOL-ECO, «СБМ-Групп», Московская тепловая компания, «Калео Глобал», РЕХАУ, ФИТТИНГ24, «Хайцтехник Рус», «Красноярскэнергокомплект», «Камины. Печи. Дымоходы» и многие другие. Участники ожидаются со всей России от Москвы до Дальнего Востока, а также из ряда стран Европы и Азии.

В рамках деловой программы для специалистов отрасли пройдет ежегодная межрегиональная конференция «Город. ЖКХ. Экология», в ходе которой будут обсуждаться вопросы водоподготовки и водоснабжения, экологические проблемы, модернизация системы ЖКХ, капитальный ремонт инженерных сетей, энергоэффективность и т. д. Конференция традиционно привлекает внимание профессиональной общественности, представителей правительства города и края, а также гостей из других регионов страны.

Одновременно с «КлиматАкваТЭкс» будет работать выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы». Это позволит посетителям решить сразу комплекс задач – получить исчерпывающую информацию по вопросам строительства собственного дома или коммерческого объекта, а также выбрать все необходимое оборудование для инженерной инфраструктуры.

«Красноярск уже не первый год в числе лидеров Сибири по объемам строительства, инвестиций и заработной платы. Сегодня активно возводятся и реконструируются объекты будущей универсиады 2019 года, строятся жилые дома, медицинские учреждения, торговые центры, дороги. Красноярский край входит в число самых бурно развивающихся регионов страны. Все это не может не привлекать потенциальных инвесторов, производителей и владельцев бизнеса в индустрии HVAC&R. Выставка и создавалась как площадка, где спрос встречается с предложением, поэтому мы приглашаем всех, кто заинтересован в развитии собственного бизнеса», – комментирует директор выставки Вячеслав Зарубин.

Даты проведения выставки: 16-19 мая 2018 года, со среды по субботу.

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». КлиматАкваТЭкс / ClimatAquaTEx



