Центр финишной отделки труб ВМЗ выпустил пробную партию продукции

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК» г. Москва) в режиме пуско-наладки произвел запуск нарезной линии в строящемся центре финишной отделки обсадных труб. В рамках него совместно с шеф-наладчиками компании Nakata (Япония) произведена пробная партия труб диаметром 244,5 мм с резьбовым соединением «Батресс».

«В процессе технологических испытаний на трубах нарезали резьбу, навернули муфту, опрессовали муфтовое соединение, провели маркировку и пакетировку. В целом пробный запуск центра финишной отделки труб показал удовлетворительные результаты», – прокомментировал управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

В настоящее время в центре финишной отделки труб завершены основные строительные работы, совместно с поставщиками оборудования ведется интенсивная пуско-наладка оборудования в режиме горячего опробования.

По материалам пресс-службы АО «ОМК»



