АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧАСТВУЕТ В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Предприятия группы компаний «АБС Электро» на протяжении многих лет традиционно являются площадкой для прохождения практики студентами высших учебных заведений. В марте производственную практику на базе ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» проходят 10 учащихся Чебоксарского машиностроительного техникума по специальности «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». В марте-апреле производственную практику проходят 5 студентов Чебоксарского электромеханического колледжа, обучающихся по специальности «Технология машиностроения». В апреле-мае на базе предприятия они также пройдут и преддипломную практику.

Группа компаний «АБС Электро», находясь в числе лидеров электротехнической отрасли Чувашской Республики и России, заинтересована в решении проблемы кадрового голода в отрасли и работает над этим, развивая отношения с ведущими учебными заведениями страны. Поддержка образования и стремления к профессиональному совершенствованию - это важнейшая часть корпоративной культуры «АБС Электро».

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



