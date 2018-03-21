Данфосс снизил цены на теплообменники серии ХВ

Изменения коснулись моделей XB06, XB12, XB59 во всех диапазонах пакетов пластин: актуальный прайс-лист на сайте danfoss.ru. Снижение цен стало возможным благодаря оптимизации производства микроканальных паяных теплообменников и увеличению объемов выпуска востребованного на рынке теплообменного оборудования. Для этого в 2017 г. в Словении были объединены мощности заводов Danfoss и Sondex. Для удовлетворения потребительского спроса увеличен локальный склад паяных теплообменников типа XB. На центральном терминале в Истринском районе Московской области поддерживаются в наличии более 200 наименований: Тип ППТО Общее кол-во, шт. XB06 45 XB12 30 XB37 79 XB52 28 XB59 18 XB61 18 XB70 8 Теплообменник серии ХВ стандартного типоразмерного ряда может быть подобран, исходя из доступности на складе, и поставлен заказчику на следующий день. Уточняйте наличие продукции в электронном магазине «Данфосс online».

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»