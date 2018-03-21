АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ САКСОНИИ

27 февраля 2018 первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Булат Асадуллин провел встречу с представителями Департамента содействия экономике Саксонии Уполномоченным представителем в России и СНГ доктором Манфредом Либлем и руководителем проектов Юлией Линевич.

Главной темой переговоров стало обсуждение вопросов подготовки бизнес-миссии делегации Саксонии в Республику Башкортостан, которая запланирована на июнь 2018 года, а также направленийсотрудничества предпринимателей Башкортостана с предпринимателями Саксонии. Участники встречи выразили заинтересованность в совместной работе в сфере нефтехимии, станкостроении и машиностроении. После встречи в Торгово-промышленной палате члены делегации с деловым визитом посетили ООО «Арматурный Завод». По материалам пресс-службы ООО «Арматурный завод»



