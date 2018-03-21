Сотрудники ОКБМ Африкантов признаны «Инженерами года – 2017»

Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» (входит в состав курируемых компаний АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») стали лауреатами XVI Всероссийского конкурса «Инженер года - 2017». Конкурс проводится Российским и Международным союзами научных и инженерных общественных объединений. Он направлен на выявление лучших инженеров России и популяризацию инженерного искусства. В конкурсе приняли участие соискатели со всей страны. Лучших в профессии выбирали в двух категориях: «Инженерное искусство молодых» - в ней соревновались специалисты в возрасте до 30 лет, а также «Профессиональные инженеры» - для инженеров со стажем работы не менее пяти лет. Лауреатами конкурса в номинации «Инженерное искусство молодых» стали инженер-конструктор 1 категории бюро схем и режимов РУ с реакторами БН Иван Зверев, инженер-конструктор 2 категории бюро компоновок РУ БН Сергей Курицын, инженер-испытатель 1 категории бюро коррозии материалов и технологии ВХР Анатолий Михайлов. Звание Лауреата конкурса в номинации «Профессиональные инженеры» присвоено инженеру-конструктору бюро разработки моделирующих комплексов РУ и систем автоматики Игорю Зотову, начальнику бюро расчётов РУ большой и средней мощности, развития расчётных кодов Марии Зотовой. Торжественное вручение дипломов, сертификатов, знаков и памятных медалей состоялось в конце февраля 2018 года в зале «Инженерной славы» в Москве. По материалам пресс-службы АО «ОКБМ Африкантов»