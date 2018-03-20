ТРАНСНЕФТЬ – ДИАСКАН ЗАВЕРШИЛ ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ КОМБИНИРОВАННЫХ МАГНИТНО-УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕФЕКТОСКОПОВ СЕРИИ ДКК

АО «Транснефть – Диаскан» завершило программу модернизации комбинированных магнитно-ультразвуковых дефектоскопов ДКК. В рамках программы модернизации было усовершенствовано 10 комбинированных магнитно-ультразвуковых дефектоскопов трех типоразмеров (20”, 28/32” и 40/48”). В ходе модернизации приборов повышена разрешающая способность за счет увеличения количества ультразвуковых датчиков WM в 1,6 раза; минимальные размеры выявляемых дефектов типа «риска» снижены в 2,5 раза по ширине и в 1,5 раза по глубине; энергопотребление электронной аппаратуры сократилось на 48%.

Приборы успешно прошли приемочные комплексные испытания на устойчивость к воздействию климатических и механических факторов, а также проверку на соответствие паспортных характеристик выявляемости и погрешности измерения дефектов техническому заданию.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



