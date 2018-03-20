ОМК – ЛУЧШИМ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРУБ ДЛЯ НГК

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва») по итогам 2017 года признана лучшим российским производителем трубной продукции в номинации «Трубы нефтегазового сортамента». Ранее ОМК получала это звание в 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.

Высокая награда была присуждена компании по итогам рейтинга, составленного Координационным советом потребителей промышленной продукции для нефтегазового комплекса. В его основу легли результаты ежегодного опроса ведущих российских компаний

отрасли. Награждение состоялось в рамках 13-й ежегодной конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе», которая прошла в Москве 15 марта 2018 года.

«Нам очень приятна такая высокая оценка партнеров и клиентов компании. ОМК постоянно работает над тем, чтобы продукция наших предприятий максимально соответствовала наивысшим стандартам отрасли. И мнение компаний нефтегазового комплекса подтверждает, что ОМК успешно справляется с этой задачей», — прокомментировал руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.

По материалам пресс-службы ОМК



